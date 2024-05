No duelo entre líder e lanterna, o Ituano levou a melhor, quebrou uma série de 15 jogos sem vencer na temporada e conquistou o seu primeiro triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater o Sport por 1 a 0, nesta quarta-feira (15), no Novelli Júnior, pela 5ª rodada. O time paulista acabou recuperando a moral para a sequência na temporada.