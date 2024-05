De volta às competições internacionais após quase um ano - não disputou o Pan-Americano para se dedicar à família - Isaquias Queiroz começou muito bem sua participação na Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, disputada em Szeged, na Hungria, ao se garantir na final do C1 500 deste sábado - prova que não estará em Paris-2024 - ganhando suas duas baterias e com a melhor marca do dia.