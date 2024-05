Maior campeão da história do Novo Basquete Brasil (NBB), com sete títulos em nove finais disputadas, o Flamengo ficou muito próximo de decidir a competição pela décima vez. Nesta terça-feira (21), mesmo jogando fora de casa, o time carioca derrotou o Bauru Basket (SP) por 88 a 65 e abriu 2 a 0 na série semifinal disputada em uma melhor de cinco. A partida foi a de número 600 na história dos playoffs do campeonato nacional.