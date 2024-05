A primeira edição da Copa da Liga de Basquete Feminino, que reuniu em Araraquara-SP os quatro melhores times do primeiro turno da Liga Nacional, foi definida no último segundo e teve o time da casa, o Sesi-Araraquara como campeão. A partida disputada na noite do sábado (18) terminou com vitória da equipe paulista sobre o Sampaio Corrêa-MA por 69 a 67, com a cesta decisiva sendo marcada por Vitória Marcelino, quando o cronômetro marcava um segundo para o final.