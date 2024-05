O Minnesota Timberwolves derrubou o atual campeão da NBA, o Denver Nuggets, na noite deste domingo (19), com direito a duas viradas. Sem se intimidar com a torcida, em Denver, os Wolves mostraram poder de reação tanto no jogo quanto na série, que garantiu ao time a vaga na final da Conferência Oeste. No Leste, o Indiana Pacers despachou o New York Knicks.