Não teve espetáculo, mas o Fluminense é mais um time garantido de maneira antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores. Atual campeão, os cariocas receberam o Cerro Porteño, do Paraguai, e aproveitaram a expulsão do zagueiro Báez na etapa final para ganhar, por 2 a 1, no Maracanã. A vitória ainda deu a liderança do Grupo A - não pode mais ser alcançado pelos paraguaios e pelo Colo-Colo, ambos com 5 pontos, diante de 11 dos brasileiros.