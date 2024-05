O Palmeiras garantiu, nesta quarta-feira, a classificação às oitavas de final da Libertadores e a liderança do Grupo F, em um jogo no qual não passou maiores apuros para superar o Independiente Del Valle por 2 a 1 no Allianz Parque, pela penúltima rodada da fase de grupos. O time alviverde abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de falta, marcado por Richard Ríos, e de pênalti, convertido por Gustavo Gómez, e deixou a equipe equatoriana diminuir na segunda etapa, mas se impôs defensiva e tecnicamente para sair de campo com a vitória.