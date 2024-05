O técnico Tite vai ter uns dias de folga das críticas após a vitória do Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, sobre o Bolivar, por 4 a 0, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo E da Copa Libertadores. Com um futebol agressivo, a equipe da Gávea já vencia por três gols na primeira etapa.