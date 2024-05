A Libertadores tem, nesta semana, a realização da penúltima rodada da fase de grupos com definição de alguns de classificados para as oitavas de final. Quatro equipes já estão garantidas na próxima fase, mas outras oito têm chances matemáticas de confirmar vagas nos jogos desta quarta (15) e quinta-feira (16). Uma delas é o The Strongest, que está no grupo do Grêmio.