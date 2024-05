Entidades educacionais do Brasil pediram à CBF a suspensão das competições oficias de futebol no país devido ao estado de calamidade pública vivido no Rio Grande do Sul. Em carta enviada a Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação, na última sexta-feira (10), os grupos também pedem um incentivo para que os atletas dos clubes se voluntariem e participem na reconstrução do RS.