O sérvio Novak Djokovic vai defender o título de Roland Garros sem ter disputado nenhuma final na temporada. O número 1 do mundo desperdiçou a chance de ir à decisão do WTA 250 de Genebra, na Suíça, ao ser derrotado pela sensação tcheca Tomas Machac, nesta sexta-feira (24). Mesmo aplicando um pneu no segundo set, o favorito acabou derrotado pelo jovem de 23 anos, por 4/6, 6/0 e 1/6, e não esconde sua preocupação para a disputa do segundo Grand Slam do ano.