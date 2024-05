O Brasil teve 100% de aproveitamento no qualifying de Roland Garros. Os quatro tenistas representantes do País na fase classificatória do Grand Slam francês venceram seus três jogos e conquistaram a vaga nas chaves de simples do torneio disputado em Paris. As vitórias de Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Laura Pigossi, todas nesta sexta-feira, fizeram o Brasil quebrar uma série de tabus recentes.