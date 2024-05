A preparação da brasileira Bia Haddad Maia para o Aberto da França não terminou da melhor forma. Após estrear com vitória sobre a norte-americana Emma Navarro, em jogo dificílimo, a número 14 do ranking mundial foi derrotada nesta quinta-feira (23) pela russa Liudmila Samsonova, 19ª do mundo, por 2 a 0, parciais de 6/3 6/0 após 1h29min de partida válida pelas quartas de final do WTA 500 de Estrasburgo.