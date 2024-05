O Brasil poderá ter até seis tenistas nas chaves masculina e feminina de Roland Garros. Até o momento, Bia Haddad Maia e Thiago Wild estão classificados para o segundo Grand Slam do ano, que começa no próximo domingo (26). Os dois principais jogadores do País poderão ganhar a companhia de outros quatro que, nesta quarta-feira (22), avançaram à rodada final do torneio de classificação.