O sérvio Novak Djokovic está na semifinal do ATP 250 de Genebra, na Suíça, última competição antes de defender o título de Roland Garros. O líder do ranking enfrentou o holandês Tallor Griekspoor nesta quinta-feira (23) e passou sem sustos pelo rival, parciais de 7/5 e 6/1, dando mais um passo na busca pela primeira decisão da temporada e do 99º título da carreira.