Dois times brasileiros entraram em campo nesta quinta-feira com a missão de fazer o dever de casa para avançar direto para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Apenas um conseguiu. No torneio, apenas o líder garante vaga direta. Com a segunda colocação, o time necessita disputar uma repescagem contra um terceiro colocado dos grupos da Libertadores.