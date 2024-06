A fase de grupos da Sul-Americana está chegando ao fim. O sorteio da próxima fase ocorre na próxima segunda-feira (3), a partir das 13h (horário de Brasília), em Luque, no Paraguai. No evento, serão sorteadas as oitavas de final, antes mesmo da confirmação dos classificados do Grupo C, chave do Inter, que precisou ter dois jogos adiados devido à enchente no RS.