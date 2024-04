A luta entre Acelino "Popó" Freitas e Vitor Belfort deve ser realizada em breve. O tetracampeão mundial de boxe aceitou o desafio de lutar com peso máximo de 85 quilos e deixou nas mãos do ex-campeão do UFC a palavra final. Porém, Belfort impôs mais uma exigência para a realização do duelo.