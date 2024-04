A novela que envolve o embate entre Acelino "Popó" Freitas e Vitor Belfort ganhou mais um capítulo na última segunda-feira (15). Após Popó anunciar que subiria ao ringue contra Belfort no Fight Music Show 5, o ex-campeão do UFC recorreu às redes sociais para refutar as afirmações do tetracampeão mundial de boxe.