Abrindo a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Vasco fizeram um clássico bastante movimentado, principalmente no segundo tempo, na tarde deste sábado (20), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Premiado por um primeiro tempo melhor, o time tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Paulo Henrique Ganso e Martinelli. O gol cruzmaltino foi marcado por Vegetti. A partida foi acompanhada pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, e pelo diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano.