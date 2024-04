O Cuiabá chega a Porto Alegre com roupa suja sendo lavada. Deyverson, principal nome do clube, foi retirado da delegação em Goiânia, onde o time iniciou a viagem para jogar contra o Vila Nova. Depois da derrota de 2 a 0 no jogo de ida pela semifinal da Copa Verde, o centroavante foi comunicado de que voltaria para Cuiabá. O presidente e um dos donos do clube, Cristiano Dresch, alegou pequenos atos de indisciplina e falta de foco total do jogador no clube, por já ter acordo com outro time para 2025. O estafe do jogador contesta o acerto e não acredita em ato de indisciplina do atleta.