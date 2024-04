Bia Haddad Maia já sabe quem vai encarar na estreia do WTA 1000 de Madri, nesta quinta-feira (25). A experiente italiana Sara Errani, que completará 37 anos no dia 29 deste mês e que já foi Top 5 do mundo, superou a dinamarquesa Caroline Wozniacki de virada e será a oponente da brasileira.