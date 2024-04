"Eu já sabia" era a faixa que apareceu em meio à torcida do Ju em 1999, no Beira-Rio, em uma das maiores vitórias da história do meu amado Juventude. Naquela ocasião, após um empate em casa, óbvio que o dono da faixa não sabia o que estava prestes a acontecer, mas era "papo", e após o quarto gol tomou coragem e a exibiu, orgulhosamente.