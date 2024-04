O ex-atleta de volêi Alexandre Samuel, mais conhecido como Tande, revelou no Instagram que sofreu um infarto na sexta-feira (12). Medalhista de ouro pela seleção brasileira de vôlei nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, ele revelou que chegou a estar com 98% de entupimento da artéria principal do coração, e outras duas veias com 78% e 73%.