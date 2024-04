A revista Forbes divulgou a lista de bilionários do mundo. No relatório, aparecem nomes de personalidades da área da tecnologia, como Mark Zuckerberg e Elon Musk - figurinhas já carimbadas -, e celebridades, como a cantora Taylor Swift, que estreia no levantamento. Outro estreante no ranking é Earvin Johnson, conhecido como Magic Johnson, ex-astro da NBA. Magic atualmente é empresário e comentarista esportivo, e tem fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 6 bilhões na cotação atual.