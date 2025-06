Valencia vai para o treino e Equador faz mistério sobre escalação do atacante contra o Brasil

Enner Valencia, convocado para a seleção do Equador mesmo após sofrer lesão muscular no Inter, está integrado ao ambiente do grupo do técnico Sebastián Beccacece em Guayaquil. No final da tarde de segunda-feira (2), início da noite no Brasil, a reportagem de GZH registrou o momento em que o atacante embarcou no ônibus em frente ao Hotel Oro Verde para o treinamento no estádio do Emelec.