PF prende no RS seis suspeitos de participar de esquema que movimentou R$ 10 bilhões

Operação Countless foi realizada no RS, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e em Goiás.

A Polícia Federal (PF) prendeu seis pessoas no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (3), em uma operação realizada em outros quatro Estados que combate a lavagem de capitais comprados com dinheiro do tráfico de drogas. As capturas ocorreram em Porto Alegre, Pelotas, e Santa Cruz do Sul.