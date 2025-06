Jovem morre atropelado na RS-153 em Passo Fundo

Trânsito flui normalmente na rodovia. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Um jovem de 24 anos morreu depois de ser atropelado por um caminhão na RS-153, em Passo Fundo nesta terça-feira (3).

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Luís Henrique Mariano Schwingel foi atingido por um caminhão que transitava no sentido Passo Fundo — Ernestina.

De acordo com o relato do condutor, a vítima transitava pelo acostamento da rodovia e teria invadido a pista. Luís morreu no local.

O CRBM informou que o jovem teria fugido da comunidade terapêutica Peniel, onde estava internado. Questionada, a comunidade confirmou que houve a fuga e disse que informou prontamente os familiares do jovem (confira a nota completa abaixo).

O Instituto Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil fazem o levantamento no local. O trânsito flui normalmente com sinalização do Comando Rodoviário.

O que diz a comunidade terapêutica

"As informações existentes são que o residente fugiu do estabelecimento. A comunidade prontamente informou a família do residente, assim cumprindo as determinações legais.

A comunidade aguarda informações do inquérito policial.

Sem mais para o momento.