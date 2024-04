Em busca de repetir a campanha de 2023, onde acabou com o vice-campeonato, o Fortaleza deu seu pontapé na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (3). No estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, o time brasileiro superou o Sportivo Trinidense-PAR, por 2 a 0. O Red Bull Bragantino venceu por 1 a 0 o Coquimbo Unido-CHI, em Bragança Paulista (SP), enquanto o Cuiabá empatou por 1 a 1 com Lanús-ARG, na Arena Pantanal.