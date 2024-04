Mesmo com o artilheiro Luis Suárez em campo, o Inter Miami não fez valer o fator local e se complicou na largada das quartas de final da Concachampions, o principal campeonato continental da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). Na noite desta quarta-feira (3), o time comandando pelo argentino Tata Martino perdeu, de virada, para o Monterrey, do México, por 2 a 1, no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.