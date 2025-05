EUA e China negociam na Suíça para uma 'desescalada' da guerra comercial

Autoridades dos Estados Unidos e da China se reúnem em Genebra neste sábado (10) para aliviar as tensões na guerra comercial que eclodiu quando Donald Trump impôs uma série de tarifas, alimentadas por duras medidas de represália tomadas por Pequim.

"Negociações de alto nível entre a China e os Estados Unidos" começaram pela manhã, informou a emissora estatal chinesa CCTV, sem fornecer detalhes sobre as discussões entre o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, em um local secreto.