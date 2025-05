Região é conhecida por seu acolhimento aos gaúchos e turistas que querem aproveitar os restaurantes locais e a natureza do município. Wesley | Adobe Stock

Gramado é daqueles destinos que chamam à atenção o ano inteiro, mas é no inverno que a cidade realmente se transforma. O aroma de fondue e chocolate artesanal toma conta do ar, as pessoas circulam com a família em busca de um espaço aconchegante e os hotéis ficam com ocupação máxima. Se você já enfrentou uma situação assim, sabe que precisa mais do que sorte para visitar a cidade gaúcha em alta temporada: é necessário planejamento.

A qualidade da rede hoteleira de Gramado é uma das principais razões para a cidade receber milhões de visitantes. Com mais de 100 hotéis cadastrados na região, o município figurou entre os melhores do mundo, segundo o ranking da plataforma Tripadvisor. No entanto, escolher bem onde se hospedar pode fazer toda a diferença na experiência da sua família, ainda mais no inverno, quando boa parte do encanto acontece dentro do próprio hotel.

Por isso, a primeira dica para quem quer curtir o friozinho na Serra Gaúcha sem imprevistos é uma só: se antecipe. A cidade costuma operar com ocupação máxima durante a alta temporada e isso não vale apenas para hotéis e pousadas, mas também para restaurantes, passeios e até cafeterias.

1. Identifique a melhor época para viajar

Se o objetivo for viver momentos de frio mais intenso, com chances, inclusive, de curtir uma neve (como aconteceu em julho de 2021 ), a segunda quinzena de julho é o ponto alto para os viajantes. Como a cidade fica lotada, quem pretende viajar nesse período deve se planejar com no mínimo 60 dias de antecedência. Por outro lado, aqueles que desejam evitar uma grande movimentação, assim como preços altos, podem se preparar para visitar a cidade nos meses de junho e agosto.

Mas se você quer fazer um roteiro mais voltado para a cultura, enquanto desfruta dos cafés, fondues e belezas da região, saiba que agosto pode ser uma opção interessante já que nesta época acontece o tradicional Festival de Cinema de Gramado , que transforma o município e atrai visitantes de todo o país.

Diferentes hotéis da cidade proporcionam acesso rápido aos principais pontos de Gramado, além disponibilizar aos hóspedes uma estrutura de resort. BGStock72 | Adobe Stock

2. Se planeje com antecedência e viaje com tranquilidade

Além de garantir melhores preços, reservar com antecedência amplia o leque de opções, especialmente se você pretende aproveitar hotéis que oferecem experiências diferenciadas. Isso porque a cidade tem muitos empreendimentos que atendem perfis distintos: alguns são voltados para casais, outros para famílias com crianças, e há ainda os que apostam em design, luxo ou imersão cultural. Por isso se torna tão importante não deixar para a última hora, já que isso pode significar pagar mais por uma experiência que não reflete o estilo de viagem que você gostaria de viver.

3. Escolha uma localização estratégica

Estar próximo da Rua Coberta pode parecer prático, mas se você prefere evitar trânsito e filas, uma alternativa é buscar hospedagens em bairros como Avenida Central ou Planalto, que oferecem fácil acesso às atrações, mas com mais tranquilidade e vista para o verde.

Um exemplo disso, é o hotel Serra azul, que combina localização estratégica com tranquilidade. Localizado a poucos minutos do centro, a hospedagem oferece um cenário encantador e acesso rápido aos principais pontos da cidade, além de oferecer experiências exclusivas, que envolvem acomodações confortáveis, piscina térmica e sauna, a sala de jogos e leitura até academia.

Rede hoteleira de Gramado é conhecida pela hospitalidade e por apresentar diversas opções de atividades para casais e famílias. Danielle | Adobe Stock

4. Analise quais são as atrações do seu hotel

Com a chegada de temperaturas mais amenas, o clima de Gramado pode surpreender com chuvas e até geadas, no caso do inverno. Por isso, se hospedar em hotéis com estrutura de lazer interna (como piscinas aquecidas, salas de jogos ou experiências como noites temáticas), é um diferencial que vale o investimento.

O Laghetto Resort Golden , por exemplo, oferece piscina aquecida, sauna, spa e salão de jogos, se tornando uma opção especial bastante popular entre famílias com crianças ou casais que buscam relaxar sem sair da hospedagem.

