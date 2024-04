Suspenso do futebol por ter participado de um esquema de manipulação de resultados, o atacante Jarro Pedroso voltou aos gramados no último domingo (14), quando participou dos minutos finais da vitória do Inter-SM sobre o Pelotas, na Boca do Lobo. Punido inicialmente com o afastamento de dois anos, ele teve duas vezes a pena reduzida (uma delas convertida em cestas básicas) e ficou à disposição do clube de Santa Maria para o início da Divisão de Acesso.