A disputa do Elite 16 de Tepic, no México, válido pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia será muito bem lembrada pelos brasileiros. Depois de Carol Solberg e Bárbara Seixas assegurarem a segunda vaga olímpica do Brasil para os Jogos de Paris, foi a vez de André Stein e George conquistarem um importante resultado e ficarem cada vez mais perto da Olimpíada.