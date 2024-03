O atacante Richarlison, de 26 anos, em entrevista à ESPN, comentou, emocionado, sobre a importância de sua psicóloga para estabilizar sua saúde mental. O atleta revelou quadro de depressão após a eliminação da Seleção da Copa do Mundo, no Catar, em 2022. De acordo com ele, alguns fatores foram determinantes para que seu psicológico ficasse abalado, como problemas pessoais em casa e mensagens de ódio recebidas nas redes sociais.