A Liga Espanhola anunciou, nesta quinta-feira (14), que denunciará o que chamou de "lamentáveis cânticos racistas" direcionados ao brasileiro Vinicius Júnior, ocorridos no confronto entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, quarta-feira (13), pela Champions League. Um vídeo nas redes sociais mostrou um pequeno grupo de torcedores do Atlético de Madrid pulando e gritando "chimpanzé Vinícius" antes da partida ter início. As imagens vinham acompanhadas de músicas tradicionais e foi publicado inicialmente pelo site Agente Libre Digital.