Em um jogo de poucas emoções, o Internacional empatou sem gols com o Juventude, neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Quem vencer o segundo jogo vai ser finalista. Um novo empate leva a definição da vaga para a disputa de pênaltis.