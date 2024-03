Iga Swiatek recuperou o trono de Indian Wells após cair na semifinal do ano passado. Campeã em 2022 justamente superando Maria Sakkari na decisão, a polonesa ganhou outra vez da grega na final deste domingo (17) para celebrar novo título. De quebra, acabou com a "maldição da favorita" no deserto da Califórnia. Desde 2012, com a bielorrussa Victoria Azarenka, que uma cabeça de chave 1 não erguia o troféu do WTA 1000. Ela o fez com maestria, ganhando por 6/4 e 6/0 em somente 1h09min de partida.