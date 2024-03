O russo Daniil Medvedev, número 4 do mundo, venceu o americano Tommy Paul, 17º da AETP, no início da madrugada deste domingo (17) por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (3) e 6/2, em duas horas e 23 minutos de partida e vai disputar a final do Masters 1000 de Indian Wells com o espanhol Carlos Alcaraz.