A grega Maria Sakkari, nona do ranking mundial, venceu a americana Coco Gauff, terceira do ranking, por 6/4, 6/7 (5/7) e 6/2 na semifinal do WTA 1000 de Indian Wells na rodada noturna de sexta-feira, que foi encerrada na madrugada deste sábado (horário de Brasília). No domingo, Sakkari enfrenta a número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek, na disputa do título.