O técnico Dorival Jr. anunciou, no começo da tarde desta sexta-feira (1º), a primeira convocação no comando da Seleção Brasileira. A primeira lista tem cinco jogadores chamados pela primeira vez. Três são velhos conhecidos do treinador, um é destaque do Girona, que faz campanha surpreendente no Campeonato Espanhol, e o outro foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras.