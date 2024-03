Depois da vencer a Unifacisa (PB) na semana passada, por 98 a 92, o União Corinthians voltará à quadra nesta quinta-feira ( 7) para enfrentar o tradicional Bauru Basket (SP), em jogo válido pela 28ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A bola subirá a partir das 19h30min, no ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul. Os ingressos promocionais estão sendo vendidos a R$ 25 para o setor arquibancada geral e solidário a R$ 20 mais 1 (um) litro de leite.