A terceira edição do torneio de basquete KTO Summer League ocorre nesta quinta (28), no Dunk Park, em Porto Alegre. A partir das 20h serão conhecidos os campeões da competição nas categorias adulto e master. Além de duas partidas acirradas, o evento terá a presença do comentarista Ricardo Bulgarelli, que atua no Amazon Prime nas transmissões da NBA.