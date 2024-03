Em um dos jogos mais esperados da temporada regular da NBA, o Boston Celtics superou o Milwaukee Bucks por apertados 122 a 119 na madrugada desta quinta-feira (21), assegurando a ponta da Conferência Leste. Já o Oklahoma City Thunder teve vida mais fácil com o triunfo de 119 a 107 sobre o Utah Jazz. O resultado valeu a liderança do lado Oeste do torneio.