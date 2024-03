Carlos Sainz está fora do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. A Ferrari anunciou nesta sexta-feira (8) que ele foi diagnosticado com uma apendicite e precisará ser submetido a uma cirurgia. Assim, a partir do terceiro treino livre, ele será substituído pelo piloto inglês Oliver Bearman, reserva da escuderia.