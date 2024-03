Na história da Fórmula 1 há equipes que se destacam mais do que as outras. A Ferrari, por exemplo, presente desde os primórdios da categoria, em 1950, é a equipe com mais vitórias conquistadas, com 243. Um exemplo mais recente é da escuderia oriunda da Áustria e presente na F1 há 20 anos apenas. A Red Bull Racing vive sua segunda grande fase vitoriosa na história e isso vem gerando estatísticas surpreendentes.