Fernando Alonso superou Max Verstappen e colocou a Aston Martin na liderança da tabela de tempos da Fórmula 1 pela primeira vez na temporada, no segundo treino classificatório para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. O espanhol foi o mais rápido do dia e elevou a expectativa para a corrida no circuito de Jidá, que ocorrerá neste sábado (9), às 14h (horário de Brasília).