Pouco dias depois do domínio incontestável de Max Verstappen no Bahrein, a Fórmula 1 chega à Arábia Saudita com questões fora da pista perseguindo a principal categoria do automobilismo. Depois do "caso Horner" na Red Bull, agora é o presidente da Federação Internacional do Automobilismo (Fia), Mohammed Ben Sulayem, quem está no olho do furacão.