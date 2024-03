Daria para escolher um bom apartamento em Paris. Ou uma Ferrari híbrida. Talvez um iate com quatro suítes para passear por Mônaco. Com um milhão de euros dá pra fazer muita coisa. No caso de Daniel Alves, compra a liberdade e, de brinde, um soco no estômago de quem achava que a justiça tinha sido feita quando, há poucas semanas, ele foi condenado por estupro em Barcelona. As leis espanholas endureceram nos últimos anos para proteger a mulher, afinal de contas, mas a brecha do dinheiro foi mantida. Está previsto na legislação, eu sei, mas como não se indignar?