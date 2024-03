Eu já escrevi neste espaço que não sinto nenhuma alegria, não senti nem mesmo vontade de comemorar a condenação de Daniel Alves, quando anunciada pela Justiça da Espanha, no caso de estupro de uma mulher em uma boate naquele país. Sinto profunda tristeza pelo fato de alguém com a trajetória como a de Daniel, de superação da pobreza extrema, da chegada à Seleção brasileira, da conquista de tantos títulos no futebol e inspiração para meninos e meninas, tenha cometido um crime tão perverso como este e tenha tentado escapar da condenação mentindo e mudando sua versão sobre os fatos pelo menos cinco vezes.